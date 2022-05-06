Kuşadası'nda plaj voleybolu için geri sayım - Son Dakika
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Kuşadası'nda plaj voleybolu için geri sayım

06.05.2022 12:35
Kuşadası'nda plaj voleybolu için geri sayım

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda düzenlenecek Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge turnuvası için geri...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliğiyle 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda düzenlenecek Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge turnuvası için geri sayım başladı. Mavi bayraklı plajlarıyla her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sevgi Plajı'nda 19 Mayıs'ta eleme turnuvası ile başlayacak organizasyon 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında ana tablo turnuvası ile devam edecek ve Kuşadası Challenge şampiyonları belirlenecek. Eleme turnuvasında 32 kadın ve 32 erkek takımı mücadele edecek. 8'er takım ana tabloya katılmaya hak kazanacak. Ana tablo müsabakalarında ise 24 erkek, 24 kadın takımı yer alacak.

Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da erkeklerde ABD, İsviçre, Polonya, Brezilya, İspanya, Almanya, Şili, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, Meksika, Kanada, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Letonya, İsrail, Fas, Ukrayna, Litvanya, Çekya, İsveç, Estonya ve Portekiz takımları yer alacak. Türkiye'yi Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu, Necmi Ayberk Güllük-Batuhan Kuru ve Yusuf Özdemir-Mustafa Susam ikilileri temsil edecek. Kadınlarda ise ABD, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Almanya, İsviçre, Polonya, Çekya, Kanada, Japonya, İtalya, Şili, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ukrayna, İspanya, Çin, Norveç, Danimarka, Slovenya, İsrail, Finlandiya ve Fas'tan takımlar katılacak. Kadınlarda ülkemizi Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ile Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilileri temsil edecek.

DÜNYA YILDIZLARI GELİYOR

Dereceye giren takımlara toplam 150 bin Dolar para ödülünün dağıtılacağı Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da voleybolseverler dünya yıldızlarını izleme fırsatı bulacak. 2015 Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu Brezilya'dan Bruno Oscar Schmidt'in yanı sıra servisleriyle ünlü İtalyan oyuncu Adrian Carambula ve 2 kez olimpiyatlarda yer almış Letonyalı Samoilovs- Smedins ikilisi gibi yıldız isimler Kuşadalılara plaj voleybolu heyecanı yaşatacak.


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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Kuşadası, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadası'nda plaj voleybolu için geri sayım - Son Dakika


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