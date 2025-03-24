Kuşadası'nda Satranç Turnuvası: 30 Bin Lira Para Ödülü Dağıtıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Satranç Turnuvası: 30 Bin Lira Para Ödülü Dağıtıldı

Kuşadası\'nda Satranç Turnuvası: 30 Bin Lira Para Ödülü Dağıtıldı

Kuşadası Belediyesi, Pera Kültür, Düğün ve Organizasyon Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. 146 lisanslı sporcunun katıldığı turnuvada toplam 30 bin 750 lira para ödülü dağıtılırken, dereceye giren sporculara kupa verildi.

24.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:47
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Kuşadası Belediyesi hafta sonu, düzenlenen satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Toplam 30 bin 750 lira para ödülünün dağıtıldığı turnuvada maçlar kıran kırana geçti.

Pera Kültür, Düğün ve Organizasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası'na 146 lisanslı sporcu katıldı. 8, 10, 12 yaş altı ve açık kategorilerinde düzenlenen turnuvanın açılış hamlesini Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Dinçsoy ile Türkiye Satranç Federasyonu Aydın Temsilcisi Kubilay Enginsu birlikte yaptı. Büyük çekişemeye sahne olan maçlarda, sporcular rakiplerini 'mat' etmek için mücadele etti. Toplam 30 bin 750 lira para ödülün dağıtıldığı turnuvada dereceye giren sporculara kupa da verildi.

Satranç sporunun çok yönlü düşünme becerisinin gelişimine önemli bir katkı sunduğunu belirten Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, "Kentimizde hafta sonu çok güzel ve faydalı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Turnuvaya katılan sporcuların içerisinde kendi kategorilerinde Türkiye genelinde önemli başarılar elde etmiş kişiler de vardı. Bize destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadası'nda Satranç Turnuvası: 30 Bin Lira Para Ödülü Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Satranç Turnuvası: 30 Bin Lira Para Ödülü Dağıtıldı - Son Dakika
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