Kuşadası\'nda Sporculardan Önemli Başarılar

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Kuşadası, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kulüplere verilen desteğin meyvelerini toplamaya başladı. Bu kapsamda Marlin Yüzme Kulübü, Aydın'da düzenlenen 11-12 Yaş 'İl Vize Yüzme Yarışları'nda' birbirinden önemli dereceler elde ederek kentin su sporlarındaki başarılarına yenilerini ekledi.

Kuşadası'nın dört bir yanını açık hava spor alanları ve yürüyüş yolları ile donatan Kuşadası Belediyesi, kente kazandırdığı ve projelendirdiği modern spor tesislerinin yanında Kuşadası Belediye Spor Kulübü çatısı altında da başarılı sporcular yetiştiriyor. Kentte faaliyet gösteren diğer spor kulüplerine de yetki ve imkanları dahilinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunan Kuşadası Belediyesi, ayrıca sahip olduğu tesisleri de diğer kulüplerin sporcularının kullanımına açarak müsabakalara hazırlanmaları konusunda önemli destek veriyor.

Kuşadası, gerek bireysel yaşamında gerekse de kent yaşamında spora verdiği önemle tanınan Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde, sporcu altyapısına yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başladı. Bu kapsamda 28-29 Eylül tarihlerinde Aydın'da düzenlenen 11-12 Yaş İl Vize Yüzme Yarışlarına katılan Marlin Yüzme Kulübü'nün 14 sporcusu, birbirinden önemli dereceler alarak, Aralık ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yüzme yarışlarına, Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine sunduğu tesislerde hazırlandıklarını belirten Marlin Yüzme Kulübü antrenörü Aytekin Mindan, "Öncelikle Kuşadası'nı başarıyla temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Bu süreçte bizlere destek olan Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkanımız Ömer Günel'e sporcularım ve aileleri adına çok teşekkür ediyorum. Türkiye Şampiyonası'nda da sporcularımızın göğsümüzü kabartacak dereceler alacağından eminim" diye konuştu. - AYDIN