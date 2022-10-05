Kuşadasıspor'da başkana ceza yağdı - Son Dakika
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Kuşadasıspor'da başkana ceza yağdı

05.10.2022 10:44
Kuşadasıspor'da başkana ceza yağdı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da başkan Alim Emiroğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ağır ceza aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da başkan Alim Emiroğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ağır ceza aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada 1-0'lık yenilgiyle biten Bulvarspor maçında temsilciye yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin 200 TL ceza alan Emiroğlu, aynı müsabakadaki gözlemciye yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin TL para cezasına çarptırıldı.


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Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da başkana ceza yağdı - Son Dakika

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