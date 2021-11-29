Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu istifa etti
29.11.2021 16:33
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, deplasmanda alınan 1-0'lık Siirt İl Özel İdaresi Spor mağlubiyeti sonrası istifa etti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, deplasmanda alınan 1-0'lık Siirt İl Özel İdaresi Spor mağlubiyeti sonrası istifa etti. Siyah-beyazlı ekibin 22 yıl aradan sonra profesyonel lige çıkmasını sağlayan Gürkan Ferhatoğlu, "Çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Kuşadasıspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bugün Başkanımız Alim Emiroğlu ile yaptığım görüşme sonrası kendisine çok yorulduğumu ve psikolojik olarak yıprandığımı ilettim. Kuşadasıspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilerim" dedi.
Kuşadasıspor'da Gürkan Ferhatoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından yönetimin Kemal Kılıç'la temasa geçtiği iddia edildi.
Son Dakika 17:25 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da sürecek 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim