Kuşadasıspor'dan destek çağrısı - Son Dakika
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Kuşadasıspor'dan destek çağrısı

13.10.2022 11:06
Kuşadasıspor'dan destek çağrısı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 11 puanla 4'üncü sırada yer alan Kuşadasıpor'da Genel Kaptan Gökhan Karabacak, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı için tribün desteği istedi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 11 puanla 4'üncü sırada yer alan Kuşadasıpor'da Genel Kaptan Gökhan Karabacak, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı için tribün desteği istedi. Ayvalıkgücü deplasmanından önemli bir 3 puanla döndüklerini belirten Karabacak, "Kadromuz yeni ve kaliteli futbolculardan oluşuyor. Takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Kuşadasıspor'un daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Kırıkkale maçı ile galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Kuşadası Özer Türk Stadyumu'na bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Gelin hep birlikte bayram yerine çevirelim" dedi.


- Kuşadası
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'dan destek çağrısı - Son Dakika

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