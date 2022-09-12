TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Kahramanmaraşspor 'u evinde 3-1 yenerek başlayan Kuşadasıspor, Armoni Alanya Kestelspor deplasmanında dağıldı. Yarıştaki iddialı rakiplerinden Kestelspor önünde varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Alanya'dan 4-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadası'nda henüz ikinci haftada alınan ağır yenilgi moralleri bozdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Kuşadasıspor farklı mağlup - Son Dakika

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