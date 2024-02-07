Kuşadasıspor, İskenderunspor'un eski teknik direktörüyle anlaştı - Son Dakika
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Kuşadasıspor, İskenderunspor'un eski teknik direktörüyle anlaştı

Kuşadasıspor, İskenderunspor\'un eski teknik direktörüyle anlaştı

Kuşadasıspor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta Teknik Direktör Fatih Çardak'la yollarını ayırdıktan sonra İskenderunspor'un eski teknik direktörü Koray Palaz ile anlaştı. İskenderun yönetimi ise Palaz'ın yüksek ücret teklifi nedeniyle Kuşadasıspor'a geçtiğini iddia etti.

07.02.2024 11:57
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KUŞADASI,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Fatih Çardak'la yollarını ayıran Kuşadasıspor'un 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la olan sözleşmesini fesheden Koray Palaz'la söz kestiği öğrenildi. İskenderun yönetimi ise 45 yaşındaki çalıştırıcının ayrılığına tepki göstererek, U19 Milli Takım'la anlaştığı iddiasıyla kulüpten ayrılmayı talep eden Koray Palaz'ın yüksek ücret teklif eden Kuşadası'na dümen kırdığını savundu. Kuşadasıspor'dan ayrılan Fatih Çardak'ın da Aliağa Futbol'la temas halinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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