Kuşadasıspor'un Yeni Başkanı Yaser Doğan: 'Hedefimiz Ligde Kalmak' - Son Dakika
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Kuşadasıspor'un Yeni Başkanı Yaser Doğan: 'Hedefimiz Ligde Kalmak'

Kuşadasıspor\'un Yeni Başkanı Yaser Doğan: \'Hedefimiz Ligde Kalmak\'

Kuşadasıspor'da İsmet Türker'in istifasının ardından Yaser Doğan başkanlığa seçildi. İlk açıklamalarında takımın öncelikli hedefinin ligde kalmak olduğunu belirten Doğan, devre arasında transferler yaparak takımı güçlendirmeyi planlıyor.

19.11.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Kuşadasıspor'da kulüp başkanı İsmet Türker'in istifasının ardından, yapılan kongrede Yaser Doğan kulüp başkanı seçildi. İlk açıklamasını yapan Doğan, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da başkanlık koltuğuna Yaser Doğan oturdu. Üç yıl aradan sonra kulübe dönen ve geçmişte Kuşadasıspor'u 3. Lig'e taşıyan kadronun önemli bir parçası olan Doğan, olağanüstü kongrede üyelerin tamamının oyunu alarak siyah beyazlıların yeni başkanı oldu. Kuşadasıspor, 9 haftalık mağlubiyet serisinin ardından Başkan İsmet Türker'in istifasıyla sarsıldı. Bu gelişme üzerine olağanüstü kongre kararı alındı ve Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Yaser Doğan başkanlık görevine seçildi. Doğan, kulüp başkanlığına hazırlandığı süreçte takımın performansına da dokunuşlarda bulundu. Son iki haftada Kuşadasıspor, Tokat Belediye'yi 1-0 mağlup ederken, Kırşehir FSK deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek çıkışa geçti.

"Hedefimiz önce ligde kalmak"

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yaser Doğan, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. Devre arasında yapacakları transferlerle takımı güçlendireceklerini ifade eden Doğan; "Play-off potasına girmek için çalışacağız. Mevcut teknik direktörümüz Bayram Sevindik ile yola devam edeceğiz" dedi.

İlk tebrik Başkan Günel'den

Kuşadasıspor'da başkanlığa seçilen Yaser Doğan'ı ilk tebrik eden isim Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel oldu. Başkan Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuşadasıspor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kentimizin takımı Kuşadasıspor'un başkanı seçilen Yaser Doğan'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Kulübümüze hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yaser Doğan'ın yönetiminde, geçmişte Kuşadasıspor'un altın dönemlerinde asbaşkanlık yapan Coşkun Uğraş da yer aldı. Ayrıca, her sezon olduğu gibi kulübe ciddi destekler veren iş insanı Şakir Eviz'in de yönetim kadrosunda bulunduğu öğrenildi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadasıspor'un Yeni Başkanı Yaser Doğan: 'Hedefimiz Ligde Kalmak' - Son Dakika

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