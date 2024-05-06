Kuşadasıspor ve Efeler 09 SFK, Play-Off 2. Turunda avantajlı skor peşinde - Son Dakika
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Spor

Kuşadasıspor ve Efeler 09 SFK, Play-Off 2. Turunda avantajlı skor peşinde

Kuşadasıspor ve Efeler 09 SFK, Play-Off 2. Turunda avantajlı skor peşinde

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur müsabakalarında Kuşadasıspor ile Efeler 09 SFK bugün oynanacak ilk karşılaşmalardan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyor. Kuşadasıspor, Bornova 1877'yi deplasmanda yenerek bir üst tura çıktı ve bugün Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Efeler 09 SFK ise Turgutluspor'u mağlup ederek 2. tura çıktı ve bugün Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile deplasmanda karşılaşacak. Her iki Aydın temsilcisi ilk maçlardan avantajlı skorla dönmek istiyor.

06.05.2024 12:01
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TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur müsabakalarında Kuşadasıspor ile Efeler 09 SFK bugün oynanacak ilk karşılaşmalardan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyor.

Play off birinci tur karşılaşmasında Bornova 1877 takımını deplasmanda 2-1 yenerek bir üst tura çıkan Kuşadasıspsor bugün 2. tur ilk karşılaşmasında saat 16.00'da Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Yine Play-off birinci tur karşılaşmasında Efeler 09 SFK ilk maçta Turgutluspor'u 4 -1 mağlup ederek 2. tura çıkarken, bugün saat 20.00'da deplasmanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Her iki Aydın temsilcisi ilk maçlardan avantajlı skorla dönmek istiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Efeler, Spor, Güncel, Son Dakika

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