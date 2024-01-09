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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor maçına odaklandı - Son Dakika
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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor maçına odaklandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, hafta sonu sahasında Brand Group Alanya Belediyespor ile karşılaşacak. Takımın başantrenörü Aykut Lale, Bigadiç galibiyetinin moral verdiğini ve Alanya ekibiyle zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti. Hedeflerinin bu maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak olduğunu söyledi.

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor maçına odaklandı
09.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:39
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Brand Group Alanya Belediye spor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, galibiyete odaklandı.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, ikinci yarının ilk maçında aldıkları Bigadiç galibiyeti dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi. Takımın bu galibiyetle moral bulduğunu belirten Lale, "Kazanmak durumunda olduğumuz bir maça çıkmıştık. Ligde rakibimiz konumundaki takım karşısında alınan galibiyet son derece önemliydi." dedi.

13 Ocak Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Brand Group Alanya Belediyespor maçına değinen Lale, maçın hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdürdüklerini kaydetti.

Lale, rakiplerinin kolay olmadığının altını çizerek, "Alanya ekibi oldukça iyi bir ekip. Şu anda ligin 4'üncü sırasında yer alıyor. Bu maça daha iyi bir konsantre ile çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz bu maçı kazanarak galibiyet serisi yakalamak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor maçına odaklandı - Son Dakika
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