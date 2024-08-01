Kütahya Belediye Spor Kulübü Genç Güreşçisi Bronz Madalya Kazandı

Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün genç güreşçisi Çekgel, Ordu'da düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu 2024 Yılı Faaliyet Programı U11-13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda U-13 yaş kategorisinde 48 kg'da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Genç sporcu Çekgel'in üstün performansıyla 87 rakibinin arasından sıyrılarak, Kütahya'ya ikinci kez Türkiye derecesi kazandırması, büyük bir gurur kaynağı oldu. - KÜTAHYA
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