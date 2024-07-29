Kütahya Belediye Spor Kulübü Genç Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda üstün bir performans sergileyerek şehri gururlandırdı.
Gökalp Bulut, 46 kg kategorisinde Türkiye ikincisi, Muhammed Kozlu, 46 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Altay Gönen 55 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak yarışmayı tamamladı. Buğlemi Öztürk, 63 kg kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Melek R. Yılmaz, 70 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. - KÜTAHYA
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