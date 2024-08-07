Kütahya Belediye Spor Kulübü Genç Yetenekleri Altın Madalyalarla Döndü

Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün genç yetenekleri, 2-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 6. İller Arası Denizli Kick Boks Ligi 2. etap müsabakaları'ndan altın madalyalarla döndü.
Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, farklı şehirlerden gelen yaklaşık 1060 sporcu kozlarını paylaştı. Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan Kütahya Belediye Spor Kulübü'nün genç yetenekleri, göstermiş oldukları azim ve kararlılıkla Kütahya'ya 3 altın madalya kazanarak döndü.
Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcularından Fatma Çetin büyük bayan kick light 55 kg kategorisinde, Elif Kaya genç bayan low kick 70 kg kategorisinde, İbrahim Budak alt minik erkek point fighting +36 kg kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. - KÜTAHYA
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