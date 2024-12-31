Kütahya Belediye Spor Kulübü Gençleri Kick Boks Şampiyonası'nda Şehri Temsil Edecek - Son Dakika
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Kütahya Belediye Spor Kulübü Gençleri Kick Boks Şampiyonası'nda Şehri Temsil Edecek

Kütahya Belediye Spor Kulübü Gençleri Kick Boks Şampiyonası\'nda Şehri Temsil Edecek

Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcuları, 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya’yı temsil etmek için hazırlık yapıyor. İl seçmelerinde birincilik kazanarak başarılara imza atan genç sporcuları Kütahya Belediyesi tebrik etti.

31.12.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcuları, 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda şehri temsil edecek.

İl seçmelerinde üstün başarı göstererek birincilik kazanan genç sporcular Nasiye İrem Uslu, Ezgi Ayşe Öztürk, Havva Gülmüşcan, Aslı Ece Oğurlu, Ahmet Kocaman ve Murat Ermiş, hem kulübümüzün hem de Kütahya'nın gururu oldu.

Kütahya Belediyesi, sporcuları tebrik ederek başarı dileklerini iletti: "Genç sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Şampiyonada da bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. Haydi gençler, yanınızdayız." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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