Kütahya Belediye Spor Kulübü Gençleri Kick Boks Şampiyonası\'nda Şehri Temsil Edecek

Spor

Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcuları, 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda şehri temsil edecek.

İl seçmelerinde üstün başarı göstererek birincilik kazanan genç sporcular Nasiye İrem Uslu, Ezgi Ayşe Öztürk, Havva Gülmüşcan, Aslı Ece Oğurlu, Ahmet Kocaman ve Murat Ermiş, hem kulübümüzün hem de Kütahya'nın gururu oldu.

Kütahya Belediyesi, sporcuları tebrik ederek başarı dileklerini iletti: "Genç sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Şampiyonada da bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. Haydi gençler, yanınızdayız." - KÜTAHYA