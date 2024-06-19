Kütahya Belediyesi, EURO 2024 maçını dev ekrandan yayınladı - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi, EURO 2024 maçını dev ekrandan yayınladı

Kütahya Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mücadelesi olan Gürcistan maçını dev ekrandan yayınladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı izleyen Kütahyalılar, maç sonunda gelen galibiyetle büyük bir coşku yaşadı.

19.06.2024 00:33
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Kütahya Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk mücadelesi olan Gürcistan maçını dev ekrandan yayınladı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı izleyen Kütahyalılar, maç sonunda gelen galibiyetle büyük bir coşku yaşadı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'la karşılaşan milli takımımızın maçını belediye bahçesinde bulunan dev ekranda vatandaşlarla birlikte izledi. Milli takımımızın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Başkan Kahveci, milli takımımızı tebrik ederek, etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya Belediyesi, EURO 2024 maçını dev ekrandan yayınladı - Son Dakika

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