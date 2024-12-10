Kütahya Belediyespor Judo Takımı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix Yükselme Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.
Ankara'da gerçekleştirilen ve 183 sporcunun 18 takım halinde katıldığı turnuvada genç sporcular, sergiledikleri üstün performansla Kütahya'yı gururlandırdı. Takım, gösterdikleri azim ve mücadele ile büyük bir başarı elde etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyespor'un başarılı judocularını ve antrenörlerini kutluyor, gelecekteki başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Spor › Kütahya Belediyespor Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?