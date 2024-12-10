Kütahya Belediyespor Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Kütahya Belediyespor Judo Takımı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix Yükselme Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen ve 183 sporcunun 18 takım halinde katıldığı turnuvada genç sporcular, sergiledikleri üstün performansla Kütahya'yı gururlandırdı. Takım, gösterdikleri azim ve mücadele ile büyük bir başarı elde etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyespor'un başarılı judocularını ve antrenörlerini kutluyor, gelecekteki başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA