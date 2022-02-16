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Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü - Son Dakika

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü

16.02.2022 14:04
Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü

20 şehirden 625 sporcunun katıldığı Eskişehir İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na 5 sporcu ile katılım sağlayan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü.

20 şehirden 625 sporcunun katıldığı Eskişehir İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na 5 sporcu ile katılım sağlayan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Eskişehir İller Arası Kick Boks Şampiyonasına 5 sporcu ile katılan Kütahya Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcuları Eylül Aleyna Ağın, Zeynep Eslem Yiğitbaşı, Ezgi Ayşe Öztürk, Rümeysa Savaş Genç kendi branşlarında kazandıkları madalyalarla Kütahya'nın ve belediyemizin adını başarı ile temsil ettiler.Şampiyonada, Eylül Aleyna Ağın Yıldız Bayanlar Point Fighting 60 kiloda 2. olarak gümüş madalya, Zeynep Eslem Yiğitbaşı Minik Bayanlar Point Fighting 42 kiloda 3. olarak bronz madalya, Ezgi Ayşe Öztürk Yıldız Bayanlar Kick Light +50 kiloda 3. olarak bronz madalya, Rümeysa Savaş Genç Bayanlar Point Fighting 60 kiloda 3. olarak bronz madalya kazandılar. Ayrıca şampiyonaya Kütahya Belediyespor Kulübü ile birlikte Kütahya Alfa Spor Kulübü, Kütahya Anka Spor Kulübü ve Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden toplam 19 sporcu katılım sağladı ve 3 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 13 madalya ile Kütahya'yı başarı ile temsil ettiler" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü

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Kick Boks, Eskişehir, Kütahya, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, şampiyonadan madalya ile döndü - Son Dakika Spor


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