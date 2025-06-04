Kütahya Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi\'ne Yükseldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Ligi'nde şampiyonluk elde ederek Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselen Kütahya Belediye spor Erkek Basketbol Takımı'nı makamında kabul etti.

Ziyarette teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen Vali Işın, takımın elde ettiği başarıdan dolayı tüm ekibi tebrik etti. Vali Işın, bu başarının Kütahya'nın sportif potansiyelini ve gençliğin yeteneklerini gözler önüne serdiğini belirtti.

Başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, "Göstermiş olduğunuz mücadele, azim ve takım ruhu sayesinde Kütahya'mızı başarıyla temsil ettiniz. Hepinizi yürekten kutluyor, 2. Lig'de de aynı kararlılıkla yolunuza devam edeceğinize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda oyunculara başarı dileklerini ileten Vali Işın, Kütahya Belediyespor'un şehrin spor vizyonuna önemli katkılar sunmaya devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA