Kütahya Belediyespor U-16 Erkek Basketbol Takımı Ege Cup Turnuvası\'nda ikinci oldu

Kütahya Belediyespor U-16 Erkek Basketbol Takımı, İzmir'de düzenlenen Ege Cup Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla kazandığı dereceyle Kütahya'yı gururlandırdı.
Farklı illerden 8 takımın katıldığı müsabakalarda, rakiplerini zorlayan U-16 Erkek Basketbol Takımı sergilediği azim ve kararlılıkla turnuvada rakiplerini geride bırakarak ikinciliği elde etti. - KÜTAHYA
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