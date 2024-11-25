Kütahya Belediyespor U14 Erkek Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

Spor

Kütahya Belediyespor U14 Erkek Basketbol Takımı, tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk yaşadı.

Şampiyona boyunca oynadığı tüm maçları kazanan takım, yenilmezlik serisiyle 'il birincisi' unvanını kazandı ve büyük bir başarıya imza atarak daha büyük hedefler için kapıyı araladı.

Kütahya Belediyespor U14 Takımı, 4-6 Şubat 2025 tarihlerinde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek bir il merkezinde düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecek. - KÜTAHYA