Kütahya Belediyespor yarı finalde

Kütahya Belediyespor, Türkiye Basketbol 2. Ligi Çeyrek Final üçüncü maçında Giresun deplasmanında sahaya çıktı. Giresun 19 Eylül Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 71-62 mağlup eden Kütahya'nın Dev Adamları adını yarı finale yazdırdı.

Mavi-lacivertliler bu sonuçla birlikte 1. Lig yolunda önemli bir engeli aşarken, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcular büyük takdir topladı. - KÜTAHYA