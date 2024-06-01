Kütahya\'da 18. Halı Saha Futbol Turnuvası Başladı

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Kütahya'nın Gediz Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen 18. Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük tarafından turnuvanın ilk maçında başlama vuruşu ile ilk müsabakalar başladı.

14 takımın katıldığı ve 20 gün sürecek olan turnuvanın açılış törenine Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Hakan Alkan başlama vuruşunun ardından bütün takımlara başarılar dilerken, Başkan Necdet Akel ise, "Hedefimiz birlik, beraberlik ve dostluğu kaynaştırmak. Koşabiliyorken koş sloganı kapsamında kamu, özel kurum ve kuruluşları ile dernekler arası toplamda 14 takımın katıldığı turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA