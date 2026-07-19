Kütahya\'da Galatasaray 26. şampiyonluk coşkusu

1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Galatasaray'ın 26. şampiyonluk kutlaması, sarı-kırmızılı taraftarları aynı çatı altında buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen gecede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk video mesajla Kütahyalı taraftarlara seslenirken, gecenin finalinde sahne alan şarkıcı Güliz Ayla şampiyonluk coşkusunu zirveye taşıdı.

Kütahya'da düzenlenen organizasyona Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren yüzlerce taraftarın katıldığı gecede şampiyonluk sevinci marşlar, tezahüratlar ve müzik eşliğinde kutlandı.

Geceye katılamayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk ise gönderdikleri video mesajlarla Kütahyalı taraftarlara hitap etti. Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özbek ve Buruk, 2026-2027 sezonunda hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

"Şampiyonluklar bizim için alışkanlık haline geldi"

Programda konuşan 1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar ise Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının artık bir gelenek haline geldiğini ifade etti. İlk yıllarda konuşma hazırlığı yaptığını ancak artık buna ihtiyaç duymadığını belirten Kırdar, "Şampiyonluklar bizim için alışkanlık haline geldi. Her sezon aynı heyecanı yaşıyoruz ve bir sonraki yıldızı, bir sonraki kupayı konuşuyoruz" dedi.

2025-2026 sezonunun kolay geçmediğini dile getiren Uğur Kırdar, zaman zaman zorlu süreçler yaşandığını ancak taraftarın hiçbir zaman takımına olan inancını kaybetmediğini söyledi. Yönetim, teknik heyet ve futbolculara duydukları güven sayesinde sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını belirten Başkan Kırdar, bu inancın şampiyonluğun en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Yeni sezon hedeflerine de değinen Uğur Kırdar, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğunu kazanarak üst üste 5 kez Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacağına inandıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün geçmişte birçok rekoru kırdığını hatırlatan Kırdar, yeni rekorların da yine Galatasaray tarafından kırılacağına inandıklarını belirterek, "Yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Çünkü biz çok güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kutlamalar müzikle devam etti. Gecenin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Güliz Ayla, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray marşlarının hep bir ağızdan söylendiği gecede; meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı ve 26. şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı. - KÜTAHYA