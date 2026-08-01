Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı

Kütahya\'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı
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Kütahya'da 490 sporcu ile başlayan Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, ecdat geleneğini yaşatıyor.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, – KÜTAHYA'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı. Tarihi 6 asır öncesine dayanan Okmeydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 490 sporcu mücadele edecek.

Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde 1-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak şampiyona gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Türker, çok sayıda sporcu, aileleri ve antrenörleri katıldı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz törende yaptığı konuşmada, geleneksel Türk okçuluğunun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir değer olduğunu belirtti.

'ATA SPORUNUN KADİM GELENEĞİNİ YAŞATMA GAYESİNDEYİZ'

Minikler ve yıldızlar kategorisinin federasyon için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Toksöz, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da yine bu sene Türkiye finalini yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Federasyonumuzun kurulduğu yıldan bu yana burada yaptığımız şampiyonaların bir tanesini daha eklemiş oluyoruz. Her yıl üzerine koyarak bu mekanda tarihte var olan ok meydanlarından biri olan Kütahya Okmeydanı'nda yapmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan minik yavrularımızla, yıldız yavrularımızla birlikte ata sporunun kadim geleneğini yaşatma gayesindeyiz. Bizler federasyon olarak her geçen gün üzerine koyarak yavrularımız ile birlikte bu ata sporumuzu ileriye doğru taşıma adına yönetimimiz ve camiamız sizlerle mücadele ediyoruz. Biz biliyoruz ki kemankeş sahaya çıktıklarında atasından aldığı o edebi, o duruşu, o adaleti yansıtıyor. Sadece bir ok atmıyor tarihinin ona verdiği gücü bu sahada sergiliyor. Bizde kaybeden yok, kazanan geleneksel Türk okçuluğu kazanan şanlı tarihimiz, kazanan bu ecdadın kıymetli torunları. Bütün gücümüz ile bu yavrularımızı yetiştirecek müsabakaları tertip edip, inşallah gelecekte bu bayrağı kendilerine teslim etmeleri için imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Musa Işın da, "Öncelikle federasyon başkanımıza bir teşekkür sunmak istiyorum. Kütahya'yı her yıl şampiyonlar müsabakasında seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bizim de ev sahibi olarak buraya gelen hakemlerimizi, sporcularımızı, gençlerimizi en iyi şekilde ağırlamak boynumuzun borcudur. Kütahya'mız bir Osmanlı yadigarıdır, bir Selçuklu yadigarıdır. Türk İslam medeniyetinin yerleşmesindeki mihenk taşlarından bir tanesidir. Bu tür ecdat, ata sporlarının burada yapılması çok elzem ve güzeldir" diye konuştu.

Törenin ardından müsabakalara geçildi. Bugün minikler kategorisi ile başlayan şampiyonada yarın yıldızlar kategorisinde yarışacak sporcular mücadele verecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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