Kütahya\'da Okçuluk Şampiyonası

GELENEKSEL Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorilerinde 1, 2 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından, Kütahya'da düzenlenecek Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda 479 sporcu yarışacak.

Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonda; minikler (8-9 yaş) 25 metreye, minikler (10-11 yaş) 30 metreye, minikler (12-13 yaş) 35 metreye ve yıldızlar 40 metreye ok atacak. Müsabakalara geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

Müsabakaların ilk günü olan 1 Ağustos'ta Minik Kızlar ve Erkekler kategorilerinde final müsabakaları sonrası ilk 3 sırayı alan sporcular için Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesislerinde madalya töreni düzenlenecek. 2 Ağustos Pazar ise Bireysel Yıldız Kızlar ve Erkekler ile Minikler 12 – 13 yaş ve Yıldızlar Takım kategorilerinde final müsabakalarının ardından ilk 3 sırayı alan sporcular düzenlenecek törenle madalyalarını alacak.