Spor

Kütahya'da spor altyapısına güçlü yatırım

Kütahya\'da spor altyapısına güçlü yatırım
06.01.2026 20:23  Güncelleme: 20:27
Kütahya'da, spora ve gençliğe yönelik yatırımlar kapsamında önemli protokoller imzalandı. Yeni futbol ve basketbol sahaları yapılacak, mevcut tesislerin bakım-onarımları gerçekleştirilecek.

Kütahya'da spora ve gençliğe yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir öncülüğünde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda kent genelinde spor altyapısını güçlendirecek önemli protokoller imzalandı.

Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Emet İlçe Başkanı Mustafa Kısa, MHP Emet İlçe Başkanı Mustafa Mecit, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Emet AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Duman, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kısa, Beyce Spor Başkanı ve Simav AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Adem Karaman ile Beyce Spor yöneticileri İsmail Öztürk ve Nazım Başkurt'un katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Kütahya'nın farklı ilçelerinde hayata geçirilecek spor yatırımları için protokoller imza altına alındı. Buna göre Simav ilçesi Muradınlar Mahallesi'ne sentetik çim yüzeyli futbol sahası, basketbol ve voleybol sahası ile soyunma odaları yapılacak. Simav 101 Evler Mahallesi'ne ise bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası kazandırılacak.

Emet ilçesine bir adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılması planlanırken, Hisarcık ilçesinde bulunan kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahasının bakım ve onarımı gerçekleştirilecek. Ayrıca Beyce Spor Kulübü'ne kulüp binası ve sporcu formaları için reklam desteği sağlanacak.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yapılan yatırımların gençlerin sporla iç içe büyümesine ve mahallelerin spor alanlarıyla güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, imzalanan protokollerin Kütahya'ya ve tüm hemşehrilere hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

