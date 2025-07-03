Kütahya'da Yaz Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'da Yaz Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya\'da Yaz Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti
03.07.2025 09:39  Güncelleme: 09:41
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları Açılış Töreni, Dumlupınar Stadyumu'nda geniş katılımla yapıldı. Törende sporun önemi vurgulanırken, gençler çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları Açılış Töreni, Dumlupınar Stadyumu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Genç sporcuların heyecanına sahne olan etkinliğe, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende gençlerle yakından ilgilenen Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekerken, çocukların yaz boyunca aktif ve disiplinli bir yaşam tarzı kazanmalarının önemini vurguladı. Yüz boyama, şişme oyun grupları, akıl oyunları ve sportif gösterilerle renklenen programda çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte ayrıca 35 spor kulübüne spor malzemesi desteği sağlanarak, spora gönül veren kulüplere önemli katkı verildi.

Yaz Spor Okulları ile yüzlerce çocuk ve genç, yaz boyunca farklı branşlarda eğitim alarak hem fiziksel hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Açılış töreni, gençler için yalnızca bir etkinlik değil; azim, disiplin ve başarıyla örülü bir yolculuğun başlangıcı oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Kütahya Valisi Musa Işın ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu'na teşekkür etti.

Kütahya Belediyesi de gençlerin sağlıklı, bilinçli ve disiplinli bireyler olarak yetişmeleri için spor faaliyetlerine desteğini sürdüreceğini açıkladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Yaz Spor Okulları Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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