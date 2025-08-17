Kütahya'da, Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası 20 ilden 800'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni Spor Salonu'nda, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 17'nci İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Turnuvası, kapanış seremonisiyle tamamlandı.

Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, birçok ilden gelen sporcuları Kütahya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Işın, "Sporun birleştirici gücüyle Kütahya'mızda gerçekten güzel bir organizasyon daha gerçekleştiriliyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise her branşta olduğu gibi kick boksta da Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının takdim edilmesiyle sona erdi.