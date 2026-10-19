Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çocuklara yetenek tarama antrenmanı düzenliyor

Kütahya'da çocukların sportif yeteneklerini keşfetmek ve spora yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yetenek tarama antrenmanı gerçekleştiriliyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hafta sonu 30 Ağustos Antrenman Salonu'nda düzenlenen çalışmalarda, çocukların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve spora olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen antrenmanlarda, çocukların sportif potansiyellerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporla büyüyen ve sağlıklı bir neslin yetişmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.