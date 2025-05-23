Kütahya\'nın Okçuluk Başarısı

Samsun'da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Diriliş Gençlik ve Spor Kulübü, önemli bir başarıya imza atarak Yıldız Erkekler Takımı kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Şampiyonada mücadele eden sporcular Eren Eşsiz, Ömer Salih Sarıkaya ve Emir İmren'den oluşan takım, sergiledikleri performansla hem izleyenlerin takdirini kazandı hem de Kütahya'nın adını başarıyla duyurdu.

Kulüp yetkilileri, sporcuların elde ettiği bu başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, "Her organizasyonda ilimizi en iyi şekilde temsil eden, kupalarla ve başarılarla göğsümüzü kabartan tüm sporcu gençlerimize ve emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA