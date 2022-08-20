Çardaklıspor antrenmanlara sahasında başladı - Son Dakika
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Çardaklıspor antrenmanlara sahasında başladı

20.08.2022 11:44
Çardaklıspor antrenmanlara sahasında başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme takımlarından Çardaklıspor top başı yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme takımlarından Çardaklıspor top başı yaptı.

2022 -2023 Şehit Sancaktar Mehmetçik 1. Amatör Ligde mücadele edecek olan Çardaklıspor, Çardaklı mahallesinde bulunan sahasında top başı yaptı.

Kulüp başkanı Dilmen Yurtçu, Teknik Direktör Mustafa Aktepe ve yönetim Kurulu üyeleri ile futbolcuların katılımı ile sezon açılışı gerçekleşti. Teknik Direktör Mustafa Aktepe, birlikte aynı ligde mücadele edecekleri diğer takımlara başarı dilerken sezonun güzel geçmesini diledi.

Teknik Direktör Mustafa Aktepe, fair play içerisinde bir sezon geçmesi temennisinde bulunarak, " Hedefimiz şampiyonluk ve bu doğrultuda çalışmalara başladık. Geçtiğimiz yıldan 5-6 futbolcunun yerine yeni futbolcular kadromuza kattık." dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çardaklıspor antrenmanlara sahasında başladı - Son Dakika

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