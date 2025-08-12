Kütahya OSB Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Firmalar Arası Voleybol Turnuvası, yüksek tempolu karşılaşmalar ve dostane bir atmosfer eşliğinde tamamlandı. Organizasyon boyunca oynanan maçlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Finalde Keramika Takımı ile Kros Takımı karşı karşıya geldi. Nefes kesen ralliler ve çekişmeli setlerin ardından Keramika Takımı şampiyon olurken, Kros Takımı ikinci, OSB Müdürlüğü Takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Tribünlerdeki çalışanlar, mesai arkadaşlarını coşkulu tezahüratlarla destekledi. Turnuva, Kütahya OSB'de sporun ve sosyal etkinliklerin önemini pekiştirirken, firmalar arasında dostluk bağlarını güçlendirdi. Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "OSB'mizde sadece üretim değil, sosyal ve sportif etkinliklerle de bir aradayız. Bu turnuva, firmalarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dostluğu güçlendirdi. Katılım gösteren tüm takımlarımızı ve organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA