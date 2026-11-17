Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Pazarlar Spor Lisesi ve Bursa Mavi Kelebekler Taekwondo Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Taekwondo Kampı başladı.

Pazarlar Spor Lisesi ile Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü ortaklığında ilçede ilk kez hayata geçirilen organizasyon, Pazarlar Spor Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 15-16-17 Kasım tarihlerinde devam edecek kampa; Bursa, Konya, Ankara ve Kütahya'dan gelen yıldız ve genç kategorisindeki sporcular katılıyor.

Kamp sorumluluğunu Milli Takım Antrenörü Nevzat Yaşar'ın üstlendiği organizasyon; Pazarlar Kaymakamlığı, Pazarlar Belediyesi, Pazarlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle yürütülüyor. Geçtiğimiz yaz döneminde 200 kişilik karate ve 10 kişilik güreş kampına ev sahipliği yapan ilçe, bu organizasyonla birlikte spor kampı faaliyetlerini sürdürüyor.

Kampın açılışında konuşan Milli Takım Antrenörü ve Kamp Sorumlusu Nevzat Yaşar, organizasyonun sporcuların gelişimi açısından önemine değindi. Yaşar, "Bursa, Konya, Ankara ve Kütahya gibi farklı illerimizden gelen yıldız ve genç sporcularımızın buradaki ortak çalışması, hem teknik becerilerini artıracak hem de aralarındaki dostluk ve aidiyet duygusunu güçlendirecektir. Bu organizasyonun ilçemizde bir ilk olması büyük bir vizyonun eseridir" dedi.

2024 Ekim ayında Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığına seçilen Bahri Tanrıkulu'nun yıldız ve genç sporculara büyük önem verdiğini vurgulayan Yaşar, "Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu, 'Onlar bizim geleceğimiz' vizyonuyla her bir sporcumuzun gelişimini yakından takip etmektedir. Bizler de milli takım antrenörleri olarak düzenlediğimiz kamplar ve organizasyonlarla çocuklarımızın hem sportif hem de kişisel gelişimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşar, organizasyona destek verenlere teşekkür ederek bütün sporculara başarılar diledi.