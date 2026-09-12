Kütahyalı iki kuraş sporcusu Bulgaristan\'da Türkiye\'yi temsil edecek

Kütahya'dan iki başarılı sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda hem kenti hem de Türkiye'yi temsil edecek. Ahmet Erdem Ay ve Melek Reyhan Yılmaz, şampiyonluk hedefiyle tatamiye çıkacak.

14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenecek Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Kütahya'dan iki sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada büyükler 60 kilogram kategorisinde Ahmet Erdem Ay, ümitler +63 kilogram kategorisinde ise Melek Reyhan Yılmaz, Kütahya ve Türkiye adına tatamiye çıkacak.

Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan sporcular, Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

29 Haziran 2026 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) faaliyet programı kapsamında düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +63 kilogramda mücadele eden Melek Reyhan Yılmaz, kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ahmet Erdem Ay ise 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde birinci olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye şampiyonalarında zirveye çıkan iki Kütahyalı sporcu, şimdi Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma altında başarı arayacak.