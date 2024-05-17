Kütahyalı Sporcular Çankırı'da Şampiyonlukla Döndü - Son Dakika
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Kütahyalı Sporcular Çankırı'da Şampiyonlukla Döndü

Kütahyalı Sporcular Çankırı\'da Şampiyonlukla Döndü

Çankırı'da düzenlenen Kuraş Şampiyonası'na katılan Kütahyalı sporcular, Kütahya Belediyesi'nin desteğiyle ulusal çapta başarılar elde ederek memleketlerine kupalarla döndü.

17.05.2024 09:11  Güncelleme: 09:12
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Çankırı'da düzenlenen Kuraş Şampiyonası'na katılan Kütahyalı sporcular memleketine kupalarla döndü.

Kütahya Belediyesi'nin desteği ile turnuvalara katılan sporcular ulusal çapta ter döktü. Olabildiğince yüksek performansların sergilendiği müsabakalarda sporcular Kütahya'ya şampiyonluk dereceleri alarak döndü.

Çankırı'da yapılan Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcularından, 63 kg'da Hatice Atay Türkiye Şampiyonu, 63 kg'da Saniye Şen Türkiye üçüncüsü, 70 kg'da Zeynep Çerez Türkiye üçüncüsü, 60 kg'da Erdem Ay Türkiye üçüncüsü, 60 kg'da Sefa Güler ve 70 kg'da Melis Toker Türkiye beşincisi oldu. 63 kg'da Hatice Atay Avrupa Şampiyonasında Kütahya'yı ve ülkemizi temsil edecek.

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, göstermiş oldukları başarılardan dolayı başta sporcular olmak üzere antrenörlerine ve ailelerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahyalı Sporcular Çankırı'da Şampiyonlukla Döndü - Son Dakika

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