Kütahyaspor Berkan Ünal\'ı Transfer Etti

Kütahyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz sezon 3. Lig 4. Grup'ta Mardin 1969 Spor formasıyla şampiyonluk yaşayan defansif orta saha oyuncusu Berkan Ünal, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Söke 1970 Spor'dan (Efeler 09 FK) kadroya katıldı.

2002 yılında Altındağ'da doğan Ünal, futbola TRT Gençlikspor'da başladı. Ardından Gençlerbirliği, Hacettepespor ve Efeler 09 Spor FK takımlarında forma giydi. Efeler 09 FK ile iki sezon üst üste Play-Off tecrübesi yaşayan genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Mardin temsilcisinde görev aldı. Burada takımının ikinci devrede oynadığı 15 maçın tamamına ilk 11'de çıkan Ünal, şampiyonluk yolunda önemli katkı sağladı.

Kütahyaspor yönetimi, transferin takıma güç katacağını belirterek "Berkan Ünal ile daha da güçlendik. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA