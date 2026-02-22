Kütahyaspor, Çoruhlu FK'yi Farklı Geçti - Son Dakika
Kütahyaspor, Çoruhlu FK'yi Farklı Geçti

22.02.2026 17:19
Kütahyaspor, İzmir Çoruhlu FK'yı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Çoruhlu düşme hattında.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK iç sahada lider Kütahyaspor'a farklı yenildi: 0-5. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 4, 60 ve 76'ncı dakikalarda Aykut Çift, 83'üncü dakikada Ahmet Öztürk ve 86'ncı dakikada Ahmet Teker kaydetti. Ev sahibi Çoruhlu'da 63'üncü dakikada Mehmet Bavver ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Grupta üst üste 9'uncu galibiyetini alan Kütahyaspor puanını 59 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 3 maçını kaybeden İzmir Çoruhlu FK 12 puanla düşme hattından kurtulamadı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.