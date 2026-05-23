Kütahyaspor\'da Hacı Osman Altınkaya yeniden başkan seçildi

Kütahyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hacı Osman Altınkaya, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi. Genel kurulda konuşma yapan Altunkaya, "Hedef seneye 2027 Nisan ayında birincilik. Seneye hedefimiz 1. Lig'de olmak" dedi.

Kütahyaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kulüp üyeleri, taraftarlar ve davetlilerin katıldığı genel kurulda mevcut başkan Hacı Osman Altınkaya, tek liste ile gidilen seçimde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Başkan Osman Altınkaya, geride kalan sezonda elde edilen tarihi başarıya dikkat çekerek, kulübün yaşadığı zorluklara rağmen önemli bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi. Süreç içerisinde kendilerine yönelik ağır eleştiriler yapıldığını ifade eden Altınkaya, "Bizimle alakalı ağza alınmayacak sözler söylediler. Köylü diyen oldu, çapacı diyen oldu. Ama Kütahyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig tarihinde en yüksek puanı toplayıp, söke söke, eze eze şampiyon oldu" dedi.

Kulübün başarısının sadece yönetimle değil, şehirle birlikte mümkün olduğunu vurgulayan Altınkaya, yeni sezonda daha büyük hedeflere yürümek istediklerini belirtti. 2027 yılı hedeflerini açıklayan Başkan Altınkaya, "Hedef seneye 2027 Nisan ayında birincilik. Seneye hedefimiz 1. Lig'de olmak. Bu şehir birlik olursa, belediyesiyle, valiliğiyle, milletvekilleriyle, iş dünyasıyla, küçük esnafından büyük işletmecisine kadar herkes destek verirse çok daha büyük başarılar gelir" diye konuştu.

Konuşmasında kulübe destek veren isimlere de teşekkür eden Altınkaya, özellikle zor dönemlerde yanında olan isimleri unutmadığını söyledi. Altınkaya, "En zor zamanımda hem bu sezon hem de önümüzdeki sezon Kütahyaspor'un hedefi 2. Lig değil, 1. Lig ve üst liglerdir dediğimizde yanımda duran Erkan Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel kurulun ardından kulübün yeni yönetim kurulu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkanlığını Hacı Osman Altınkaya'nın sürdürdüğü yeni yönetimde Ahmet Tekdemir, Sedat Ceylan, Erol Arlı, Serkan Muştuer ve Ceyhun Tekdemir görev aldı.

Yönetim kurulunun asil üyeliğine; Mehmet Akif Sara, Batuhan Sabanlı, Sefa Özdemir, Erdi Çetinkaya, Salih Muştuer, Ali Yıldız ve Mehmet Zerde'den oluşurken, yedek üyeliklere Ferhat Tak, Fatih Balkan ve Sefa Ar seçildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliğinde; Yılmaz Yaman, Mehmet Ali Bilir, Hamit Tetik, Selçuk Şar, Ahmet Hastan ve İhsan Gündüz getirildi. Denetleme Kurulu yedek üyeleri ise Murat Akar, Ekrem Tokçay ve Ersin Kaçar oldu.

Öte yandan Kütahya ASKF Üst Kurulu üyeliklerine Eyüp Kahveci, Hacı Osman Altınkaya ve Hüsamettin Aydın seçildi. - KÜTAHYA