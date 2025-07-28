Kütahyaspor, Enginalp Yamaç'ı Kiraladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Enginalp Yamaç'ın kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu.

2004 yılında Ankara Altındağ'da dünyaya gelen genç oyuncu, futbola Antalyaspor altyapısında başladı. 2023 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Yamaç, bir sonraki sezon Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geride kalan sezonu 3. Lig takımlarından Silifke Belediyespor'da kiralık geçiren Enginalp, burada 31 maça çıkarken 4 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 1. Lig'de 2 maça çıkan genç futbolcu, akademi liglerinde ise toplam 108 karşılaşmada forma giydi.

Kütahyaspor Kulübü, yaptığı paylaşımda "Kütahyaspor'a hoş geldin Enginalp Yamaç" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA