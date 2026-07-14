Kütahyaspor, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

TFF 2. Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Kütahyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-lacivertli ekip, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Semih Karadeniz ve Canberk Özdemir ile sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya katıldı. Son olarak Muğlaspor forması giyen sağ bek Semih Karadeniz ile Batman Petrolspor'da görev yapan stoper Canberk Özdemir, kendilerini mavi-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Semih Karadeniz, Kütahyaspor'un hedefleri doğrultusunda mücadele etmek için transfer olduğunu belirterek, "Şampiyonluk hedefiyle geldik. Takım arkadaşlarımızla birlikte başarılı bir sezon geçirerek hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Canberk Özdemir ise Kütahyaspor gibi hedefleri bulunan bir kulüpte forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, takımın başarısı için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi.

Kulüp Başkanı Osman Altınkaya da yeni transferlerin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, her iki futbolcuya da mavi-lacivertli forma altında başarılar diledi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Kütahyaspor'da transfer çalışmalarının teknik heyetin raporu doğrultusunda devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA