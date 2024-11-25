Kütahyaspor Kulübü Başkanı'ndan Hopa Deplasmanına Teşekkür

Spor

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, Hopa deplasmanına dair önemli açıklamalarda bulundu. Altınkaya, "Bizleri Hopa deplasmanında bir an olsun yalnız bırakmayan, misafirperverliği ile ezeli rekabeti ebedi dostluğa dönüştüren Hopaspor yönetimine ve Hopaspor camiasına teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bizleri burada evimizde hissettiren kıymetli Hopa'lılara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Altınkaya, açıklamasının devamında iki kulüp arasındaki dostluğun simgesi olan Hopaspor Başkanı'na da teşekkür ederek, "Bu güzel galibiyet için takımımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. Bu anlamlı karşılaşma, kulüplerimiz arasındaki dostluğu pekiştirmiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA