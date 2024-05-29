Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor

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Galatasaray'ın şampiyonluğuna önemli katkılarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılma kararı aldı. Şampiyonluk kutlamalarındaki durgun tavırları ve açıklamalarıyla bunun sinyalini veren Kerem, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Milli futbolcuya İspanyol ekibi Real Sociedad ve bazı MLS ekiplerinden teklifler var.

29.05.2024 18:05  Güncelleme: 18:10
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2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da zaferin mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor. Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarındaki durgun tavırları ve sonrasında yaptığı açıklamayla ayrılık sinyali vermişti.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda başrol oynayan futbolculardan olan Kerem Aktürkoğlu, bu yaz takımdan ayrılacak. Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor

İSPANYA VE AMERİKA'DAN TEKLİFLER VAR

Öte yandan gündemde yer alan iddialara göre Kerem Aktürkoğlu'na İspanya LaLiga ekiplerinden Real Sociedad ve bazı MLS takımlarından teklifler var.

VEDA EDER GİBİ KONUŞMUŞTU

Şampiyonluk kutlamalarındaki durgun tavırlarıyla dikkat çeken Kerem, yaptığı açıklamada kullandığı"İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" sözleriyle veda eder gibi konuşmuştu.

Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 54 maçta forma giyen başarılı kanat oyuncusu, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray\'dan ayrılıyor

Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz: Adam olduya 4 15 Yanıtla
  • Tayfun Işık: gidene gitme demek galatasarayin özünde yoktur neymiş taraftara küsmüş o taraftarlar olmasa siz parayı nerden kazanacaksiniz bizde müşterilere kızıp mesleğimizi yapmayalım küfür hakaret hariç her görüş futbolda vardır iyisin yada kötüsün millet yağmurda çamurda kış yaz cebinde son parayla bilet alıp maça geliyorsa hakaret küfür hariç her türlü eleştiriyi yapar futbolcuyu futbolcu yapan taraftar kulüpleri kulüp yapan taraftar gs ilk geldiği günleri hatirlasin 11 1 Yanıtla
  • Osman Koca: gidene elvada kalana can feda 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kan: Devre arasında Eyüpspor hayırlı olsun 0 0 Yanıtla

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