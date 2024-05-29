Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray\'dan ayrılıyor

Spor

Arkadaşlarına tuvalette kabusu yaşatıp bir de kayda aldılar

2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da zaferin mimarlarından olan Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor. Milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarındaki durgun tavırları ve sonrasında yaptığı açıklamayla ayrılık sinyali vermişti.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda başrol oynayan futbolculardan olan Kerem Aktürkoğlu, bu yaz takımdan ayrılacak. Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

İSPANYA VE AMERİKA'DAN TEKLİFLER VAR

Öte yandan gündemde yer alan iddialara göre Kerem Aktürkoğlu'na İspanya LaLiga ekiplerinden Real Sociedad ve bazı MLS takımlarından teklifler var.

VEDA EDER GİBİ KONUŞMUŞTU

Şampiyonluk kutlamalarındaki durgun tavırlarıyla dikkat çeken Kerem, yaptığı açıklamada kullandığı"İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" sözleriyle veda eder gibi konuşmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da 54 maçta forma giyen başarılı kanat oyuncusu, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.