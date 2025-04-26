Kutlualp: "Fenerbahçe'nin Şampiyonlukları İçin Adayım" - Son Dakika
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Kutlualp: "Fenerbahçe'nin Şampiyonlukları İçin Adayım"

Kutlualp: "Fenerbahçe\'nin Şampiyonlukları İçin Adayım"

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, yönetimi eleştirerek, şampiyonluk için aday olduğunu duyurdu.

26.04.2025 14:06
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Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp, mevcut yönetimin aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu bildiğini belirterek, "Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz ben adayım. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Hakan Bilal Kutlualp da kürsüye gelerek konuşma yaptı. Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajıyla sözlerine başlayan Kutlualp, "Muhalefet, insanların kulağına güzel gelen bir laf değil. Hava bozuk olursa, havaya bile hava muhalefeti deriz biz. Bu zıt görüş demek ama demokrasiye baktığınız zaman yönetimin iktidar olduğu, muhalefetin kontrol olduğu anlaşılan bir şey. Muhalefet demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız bir şey yok ama paylaşacağımız şampiyonluklar var. Bugün kalkıp da ben bu 7 seneyi eleştirip de anlatıp da insanları üzmek niyetinde değilim. Futbol niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur. Rakibimiz ile aramızda şampiyonluk farkı 6'ya çıkma tehlikesini taşıyor. 5. yıldızı takma travmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu aradaki farkı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Bu Fenerbahçe sevgisini azaltır mı, hayır. Bu büyük camiaya her dikilen gömlek dar gelmeye başlıyor. Camianın gücünü ve büyüklüğünü gösteren bir şey bu. Tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını, kendi fikirlerim olarak anlatıyorum. Başkanlık sürecini iki dönemle sıralayalım. Bu camiada Faruk Ilgaz'lar, Aziz Yıldırım'lar, Ali Koç'lar; başkanlar çıkaracak potansiyel çoktur. Yeni insanlara, yeni fikirlere fırsat vermek, yöneticiler, başkanlar yetiştirmemiz lazım arkamızdaki kuşaklardan. Bu 2 dönem olursa, 2 dönem için seçilen başkanın ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da bir final oynayamazsa 2. dönemine aday olamaması çok önemli kriter. Sistem devamlı yenisini getirecektir, stressiz imkanlar getirecektir. Camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler oluşuyor. Eğer başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsa, aday çıkmadığı için hoşnutsuz olduğunu biliyorum. Siz divan oyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın, aday yok diyordunuz ben adayım. Bu salonda da bir sürü aday olacak insanlar var. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var bizim" ifadelerini kullandı.

"Tıkanan sistemi ufak bir operasyonla aşması gerekiyor"

Kutlualp, salon dışında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlualp, "Siz yönetim olarak 'güven oyu alalım' dersiniz. Size güven oyu verirlerse sorun yok, devam edersiniz. Kongre bu süreçten memnunsa bunu size verir. Ben adayım ama başka adaylar da var biliyorum, arkadaşlarım adına benim konuşmam yanlış olur. Fenerbahçe'nin şu aşamada tıkanan sistemi ufak bir operasyonla aşması gerekiyor. Bu operasyonun demokrasilerde adı güven oyuna başvurmaktır" dedi.

Aziz Yıldırım ile görüşüp-görüşmediği sorusuna ise Kutlualp, "Aziz Bey ile her zaman görüşürüm ama bu konularda kimseden icazet alınacak durumumuz yoktur" yanıtını verdi.

"Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır"

Sarı-lacivertlilerin ilk olarak üst üste şampiyonluk yaşaması gerektiğine değinen Kutlualp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir şey bu. Gecikmiş şampiyonlukları almamız lazım. Hemen 2 sene üst üste şampiyon olup, arkasından domine etkisini oluşturup hızlı şampiyonluklar almamız lazım. 20 seneye aşılmış Aziz Beyin dönemindeki istatistiğe bakarak, 20 seneye aramızda kapatmamız lazım eğer ki rakip de şampiyon olmazsa. Biz 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız bunlar önemli. Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor. Müdahale etmek lazım, Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kutlualp: 'Fenerbahçe'nin Şampiyonlukları İçin Adayım' - Son Dakika

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