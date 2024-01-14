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Kuyucakspor, Kurtuluşspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğe oturdu - Son Dakika
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Kuyucakspor, Kurtuluşspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğe oturdu

Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kuyucakspor, yerel derbide Kurtuluşspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İlk yarı golsüz eşitlikle sona eren maçta Kuyucakspor, ikinci yarıda Mustafa Tutar ve Ozan Türkmen'in golleriyle farkı ikiye çıkardı. Son dakikalarda kazanılan penaltıyı ise Selim Acar gole çevirerek Kuyucakspor'un galibiyetini 3-0'a taşıdı.

Kuyucakspor, Kurtuluşspor\'u 3-0 mağlup ederek liderliğe oturdu
14.01.2024 - 16:52,
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Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kuyucakspor, yerel derbide Kurtuluşspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Kuyucakspor, 60'ta Mustafa Tutar'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 67'de Kurtuluşspor'da Şükrü Ayhan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 70'te Ozan Türkmen'in kafa golüyle Kuyucakspor farkı ikiye çıkardı. 87'de Kuyucakspor yeniden penaltı kazandı. Penaltıyı Selim Acar farkı 3'e çıkardı. Kuyucakspor karşılaşmayı 3-0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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