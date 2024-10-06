Kuyucakspor Tarihinde Bir İlk: Muğla Deplasmanında Galip Geldi

Spor

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta tarihinde ilk kez mücadele eden Kuyucakspor, Muğla deplasmanında Ortaca Belediyespor karşısında 3 puanın sahibi oldu.

Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maç oldukça çekişmeli geçerken 82'de Ortaca'da Ayberk ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra baskı kuran Kuyucakspor, 90+2'de Ozan Türkmen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 galip tamamladı. Karşılaşmayı Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Kuyucakspor Kulübü Başkanı Ömer Türkyılmaz, Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı Fırat Erişen birlikte izledi. - AYDIN