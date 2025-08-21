Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Şampiyonu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONU

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest stilde 7:46.52'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Fenerbahçeli milli yüzücü, bu disiplinde üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Federasyon, başarısından ötürü milli sporcuyu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Aykut Çelik'i tebrik etti.