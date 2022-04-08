Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı

08.04.2022 17:43
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı

Salon: AksarayHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan SevinçelliKuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Işıl Öz, Elif Boran)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç,...

Salon: Aksaray

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Işıl Öz, Elif Boran)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Carata su, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)

Setler: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15

Süre: 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı

YORUMLAR
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Yasemin Yıldırım, Galatasaray, Sigorta, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika


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