Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik etabı - Son Dakika

Salon: Aksaray
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Işıl Öz, Elif Boran)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Carata su, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)
Setler: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15
Süre: 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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