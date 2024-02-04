 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi

Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor\'u 3-2 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, Çukurova Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın setleri 25-20, 22-25, 25-11, 24-26 ve 15-17 şeklinde sonuçlandı.

04.02.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

Çukurova Belediyespor: Büşra Güneş, Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş ( Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak)

Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Gonzalez, Parsons, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Merve Atlıer, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-20, 22-25, 25-11, 24-26, 15-17

Süre: 125 dakika (23, 28, 19, 30, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Berin Yıldırım, Vodafone, Voleybol, Çukurova, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 18:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement