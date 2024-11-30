SALON: Aksaray
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu
KUZEYBORU: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)
ECZACIBASI: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack ( Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)
SETLER: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25
SÜRE: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )
SULTANLAR Ligi'nin 11'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 Yenildi - Son Dakika
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